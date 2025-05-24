Госэкспертиза забраковала проект Красногорского гидроузла под Омском. Специалисты вынесли отрицательное заключение на документы по обоим этапам стройки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Госэкспертиза забраковала проект Красногорского гидроузла под Омском. Специалисты вынесли отрицательное заключение на документы по обоим этапам стройки.