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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей «Лейкерс» в матче с «Рокетс», но судья не отреагировал

Лидер «Лейкерс» пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей в матче с «Рокетс» (115:119) в момент ввода мяча из-за боковой линии, но судья не отреагировал на его запрос.

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