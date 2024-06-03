Опасности вербовки заключенных ВСУ и опасения за натовских инструкторов Ирэн ОрлонскаяОтряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) теперь имеют право принимать в свои ряды освобожденных из тюрем осужденных, в соответствии с новым законом.