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Опасности вербовки заключенных ВСУ и опасения за натовских инструкторов

Опасности вербовки заключенных ВСУ и опасения за натовских инструкторов

Опасности вербовки заключенных ВСУ и опасения за натовских инструкторов Ирэн ОрлонскаяОтряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) теперь имеют право принимать в свои ряды освобожденных из тюрем осужденных, в соответствии с новым законом.

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