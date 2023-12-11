Шольц: Я уверен, что будет достигнуто соглашение по бюджету страны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он уверен, что жесткие переговоры с партнерами по коалиции по установлению бюджета страны, после вынесенного судом исторического решения по лимиту долга, в конечном итоге приведут к соглашению.
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