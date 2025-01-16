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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «У нас главный «спонсор» спорта – государство. Что оно получает за «спонсирование» Кубка России по лыжным гонкам в нынешнем виде, я не очень понимаю»

«Знаете, в чем настоящая разница между Кубком мира и России? В принципиальном подходе к самим состязаниям.

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