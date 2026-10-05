В регионах России готовят отстрел 100 тысяч медведей

Из-за рекордного числа нападений медведей в России планируют отстрелить около 100 тысяч особей — почти треть популяции, а в пострадавших регионах уже увеличивают лимиты.
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Жили мишки не тужили и вот нате-отстрел да ещё в плане до 100 тыс. Это всё на что смогли додуматься власти-очень жаль!