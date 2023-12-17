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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сибскана припомнил Черданцеву его слова о медиафутболе: «Ну, привет, переобувайся! Че с лицом?»

«Ну, привет, заходи, переобувайся! Че, кстати, с лицом?», – прокомментировал капитан «Амкала». Напомним, Георгий Черданцев принял участие в анонсе новой медиакоманды «Тандем».

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