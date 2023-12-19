Глава СК России поручил передать уголовные дела, возбужденные по факту конфликта с участием несовершеннолетнего в Москве, в центральный аппарат ведомства

В социальных сетях сообщалось, что в результате конфликта между уроженцами Республики Азербайджан в Москве 17-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в сожителя матери, который высказывал угрозы в адрес женщины и агрессивно себя вёл.
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