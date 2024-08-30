Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК) намерено добиться ареста элитных люксовых иномарок арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова.
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