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Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Следствие намерено арестовать элитные иномарки арестованного генерала Попова

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК) намерено добиться ареста элитных люксовых иномарок арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова.

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