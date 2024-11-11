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Экс-подполковник СБУ рассказал о недовольстве украинцев Зеленским

Экс-подполковник СБУ рассказал о недовольстве украинцев Зеленским

Украинцы недовольны президентом страны Владимиром Зеленским, связывая с ним беспредел ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

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