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«Краснодару» аукнулся кринж с гостевыми билетами и нанесением символа «быков» на газон?

«Краснодару» аукнулся кринж с гостевыми билетами и нанесением символа «быков» на газон?

Обозреватель bobsoccer.ru – победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ. - Очень не хочется сейчас говорить о том, что "Краснодару" аукнулся кринж с гостевыми билетами и нарушение Регламента с нанесением картинки на газон замечательного стадиона, но, по большому счету, так оно и есть.

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