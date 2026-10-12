«Краснодару» аукнулся кринж с гостевыми билетами и нанесением символа «быков» на газон?

Обозреватель bobsoccer.ru – победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ. - Очень не хочется сейчас говорить о том, что "Краснодару" аукнулся кринж с гостевыми билетами и нарушение Регламента с нанесением картинки на газон замечательного стадиона, но, по большому счету, так оно и есть.