Россия хитро и больно ударила по США. Колташов объяснил: "Это очень хорошо для нас"

Василий Колташов рассказал о стратегии США заставить другие страны продавать свои ресурсы задёшево.Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что на протяжении последних полутора лет ведётся тяжелейшая борьба за устойчивые цены на нефть, на природный газ, на металлы, на электрическую энергию, обеспечивающие рентабельность и в принципе возможность инвестиций.
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