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День 4 сентября в истории

День 4 сентября в истории

День специалиста по ядерному обеспечению. Профессиональный праздник Вооруженных сил РФ. Учреждён указом Президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

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