День 4 сентября в истории

День специалиста по ядерному обеспечению. Профессиональный праздник Вооруженных сил РФ. Учреждён указом Президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.