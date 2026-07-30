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У американских военных заберут телефоны из-за атак Ирана

У некоторых американских военнослужащих, находящихся на базе в Иордании, в ближайшие дни могут конфисковать телефоны из-за опасений, что публикуемые ими видеозаписи иранских атак помогут Тегерану наносить удары по объектам США.

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