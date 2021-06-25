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«Цели не скрываются» – НАТО заходит с азиатско-тихоокеанского направления против России и Китая

«Цели не скрываются» – НАТО заходит с азиатско-тихоокеанского направления против России и Китая

США, Австралия и Япония при поддержке стран НАТО запустили кампанию по сдерживанию Китая и попытке изоляции России.

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Ринат Ахметуллин
Мне кажется наши политологи говоря, что воевать они не собираются, глубоко ошибаются, или занимаются самоуспокоением...
Яна
Судя по всему, люди не осознают, что такое война или свято верят в её несостоятельность..
Владимир Соловьев
Америка слабеет, поэтому создаёт военные блоки, что бы за ними прятаться, превратив блоки в сакральную жертву.
Vladimir Lioubimcev
Россия, для Запада, слишком жирный и лакомый кусок. И Запад не отстанет от России. Будут лезть и лезть, с цель. расчленить ее и поделить между собой. Колонизаторский дух у них никогда не выветривается. Это раньше Сибирью пугали и было мало желающих ею завладеть. Теперь приоритеты поменялись. И остановить Запад уже будет не возможно. Это только вопрос времени. КТО только будет защищать Россию?... Тупые тик-токеры?
Vladimir Lioubimcev
ПОЭТОМУ и нужны тупые. Поэтому ГРЕФ и хочет сделать " три класса образования", чтобы новые поколения не знали своей истории, были унижены и оскорблены. Чтобы головы не посмели поднять. И ВОТ ТАКИХ ГРЕФОВ у нас сейчас в России привечают и дают им все полномочия. Что хочешь, то и делай!! Образование тут какое будет диктуй, а кто такой сам Греф? Какое у него образование? Кто знает? В каком переходе он купил свой "диплом"?!! Судя по уровню пошлости - уровень его образования не очень высок.
Рафаэль Осэлэдко
Грефы и Наибулины ....представители либеральной прозападной части элиты России,поставленные силами подконтрольными госдепу и имеющими свой вес во власти Росси,что унаследовано еще во времена алкаша Ельцына.С ними ВВП ведет борьбу,но пока силы не хватает для удушения,да и в демократию хочется поиграть.
Борис Осипов
Olga Kirsanova
УДЕ НЕ АКТУАЛЬНО.. МЕРКЕЛЬ ЛИСОЙ ЗОВТ ПУТИНА НА САММИТ В ЕВРОПУ ПО ИНТЕГРАЦИИ.... ФИЛИППИНЫ ДАВНО ПОПАЛИСЬ НА ЭТОТ КРЮЧЁК? ОНИ САМИ НЕ СМОГЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИСПАНСКОГО КОЛОНИЗМА, АМЕРИКА ВМЕШАЛАСЬ ВРОДЕ КАК ПОМОЧЬ... НО ИСПАНИЯ - СОЮЗНИЦА АМЕРОВ И ФИЛИППИНЫ ПОТЕРЯЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ... КУКИШ ПУТИНА УЖЕ НЕ АКТУАЛЕН, ЕСЛИ ОН ДУМАЕТ ОБ ИНТЕГРАЦИИ В ЖОПУ!!!!!!!!!!!!!!!!
Olga Kirsanova
тут надо обращаться к Путину, мол, не интегрируйся ты никуда! нато расширяется, хотя обещало остановиться... сам возмущаешьсяи сам же говоришь об интеграции... окраина уже интегрировалась? и ты туда же?????????77 народ.. пора голос подавать!
Борис Осипов
Борис Осипов

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