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Депутат оценил шансы на возвращение уехавших артистов

Депутат оценил шансы на возвращение уехавших артистов

Ключевым критерием здесь становится не просто факт приезда, а социально значимое поведение после него Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказал мнение, что артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут вернуться, если искренне раскаются и подтвердят свои слова действиями.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Что-то не  слышно, что  кто-то из  уехавших  рвется  обратно. Да  и в чем им &quot;каяться&quot;?  Уехали - и что, Россия  развалилась?  Или  народ  очень  страдает без них? Не  понимаю народного горя  по  поводу  чьего-то отъезда. ИМХО.
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