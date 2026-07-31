Депутат оценил шансы на возвращение уехавших артистов

ВЕРА Башмакова

Что-то не слышно, что кто-то из уехавших рвется обратно. Да и в чем им "каяться"? Уехали - и что, Россия развалилась? Или народ очень страдает без них? Не понимаю народного горя по поводу чьего-то отъезда. ИМХО.