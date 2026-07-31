Ключевым критерием здесь становится не просто факт приезда, а социально значимое поведение после него Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказал мнение, что артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут вернуться, если искренне раскаются и подтвердят свои слова действиями.
Депутат оценил шансы на возвращение уехавших артистов
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Что-то не слышно, что кто-то из уехавших рвется обратно. Да и в чем им "каяться"? Уехали - и что, Россия развалилась? Или народ очень страдает без них? Не понимаю народного горя по поводу чьего-то отъезда. ИМХО.
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