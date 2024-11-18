Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    А ведь мигранты одномоментно с получением российского гражданства приобретают право на покупку, ношение и хранение ор...«Мигранты в закон...
  • Нина Ясонова
    Под носом у Шайгу растаскивали, разворовывали и грабили армию Россию, а он остался в стороне чистеньким и пушистым......"Отправляют генер...
  • F I
    часы на трусы шило на мыло мочало начинай с началаТаджиков сменят и...

Проблема добивания

Проблема добивания

В мире есть всего два государства, которые невозможно добить военным путём даже в случае победы над ними: Россия и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Автор недоучёл роль мышления-мировоззрения-идеологии-веры-менталитета-культуры-морали. Просвещение всех людей фундаментальными и прикладными знаниями эволюционирующего всезнания способствует формированию взаимно выгодного сотрудничества, без угроз и насилия. Важнейшим информационным полем эволюционирующего всезнания является область гуманитаристики. Базой которой является синтез общей классификации согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления в структуре Универсальной Матрицы и общей классификации патологических и здравых эпох мышления-мировоззрения. Ведь человек такой, какое у него мышление-мировоззрение, проявляющееся в его высказывания, действиях содействия, противодействия, бездействия! Эволюционирующее всезнание уже основано и развивается в Российской Федерации!
Ответить
2 час.
АС
Анатолий Страшко
Вот Макеев говорит нам, что важнейшим информационным полем всезнания является.......!!!!!синтез классификации согласных и гласных звуков....и я читаю. И многие читают и думают , а какой процент ёб..., извините, макеевых среди нас , здесь? Читатель как очистить от бреда интернет? Превратить его в салон, где пообщаться можно с нормальными людьми. Вот вопрос. Я предлагаю применить ИИ. И отсеивать автоматом макеевых.
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх