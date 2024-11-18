Проблема добивания

Автор недоучёл роль мышления-мировоззрения-идеологии-веры-менталитета-культуры-морали. Просвещение всех людей фундаментальными и прикладными знаниями эволюционирующего всезнания способствует формированию взаимно выгодного сотрудничества, без угроз и насилия. Важнейшим информационным полем эволюционирующего всезнания является область гуманитаристики. Базой которой является синтез общей классификации согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления в структуре Универсальной Матрицы и общей классификации патологических и здравых эпох мышления-мировоззрения. Ведь человек такой, какое у него мышление-мировоззрение, проявляющееся в его высказывания, действиях содействия, противодействия, бездействия! Эволюционирующее всезнание уже основано и развивается в Российской Федерации!

АС

Анатолий Страшко

Вот Макеев говорит нам, что важнейшим информационным полем всезнания является.......!!!!!синтез классификации согласных и гласных звуков....и я читаю. И многие читают и думают , а какой процент ёб..., извините, макеевых среди нас , здесь? Читатель как очистить от бреда интернет? Превратить его в салон, где пообщаться можно с нормальными людьми. Вот вопрос. Я предлагаю применить ИИ. И отсеивать автоматом макеевых.