Банк России: Крым и Севастополь выбились в лидеры по росту вкладов населения

На первое июля текущего года Крым и Севастополь по росту вкладов населения за год оказались на первых позициях, оставив позади все прочие российские регионы.
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