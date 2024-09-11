Жильцам ветхой двухэтажки в Раменском построят новый ЖК

Жителям аварийной двухэтажки в Раменском, давно потерявшим надежду на переезд, построят новое жилье. Обещания о расселении люди слушают десятилетиями, еще с советских времен, теперь в этой печальной истории наконец тронулся лед.
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