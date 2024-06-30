Кадыров предупредил Бастрыкина о последствиях за высказываниях о мусульманах

фото: Глава Чечни призвал дорожить единством народа в России. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предупреждением в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина, потребовав от него «быть предельно аккуратным в высказываниях» об исламе.
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