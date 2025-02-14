Макрон сравнил возвращение Трампа с толчком для развития Европы

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Возвращение Дональда Трампа на должность главы Белого дома станет для европейских стран толчком к развитию в сферах обороны, промышленности и технологий, заявил 14 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.
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