Виктор Анисимов Ну вот, опять наша либеропедерастическая оппозиция получив очередной транш в виде тридцати иудиных шекелей завела свою всем давно надоевшую песенку о том что "Путин мёртв давно, и правит нами царь ненастоящий".
Старые песни, да на новый лад
Комментарии
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В С
А Грудинин и Зюганов здесь при чём ?
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2 д.
Елена Короткова
А этим либеродиотам не приходит в голову, что и двойник может быть правильным, если это действительно двойник? Так что эти жалкие ждуны в любом случае в проигрыше.
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2 д.
Jolie
это либералы, критикующие ВВП- неужели не понять Вам элеменарное...(
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2 д.
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