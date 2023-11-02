Бизнес-тренажер для предпринимателей. На МСП.РФ появился новый сервис

На цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис «Бизнес-тренажер», в котором объединены 25 автоматизированных инструментов, с помощью которых можно провести диагностику бизнес-процессов и сделать их точную настройку на старте и масштабировании своего дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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