Эльвира Нургалиева объявила о 3 трлн рублей для Дальнего Востока

Заместитель министра Эльвира Нургалиева на ВЭФ сообщила, что половина из 3 трлн рублей для мастер-планов дальневосточных городов поступает из внебюджетных источников.
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