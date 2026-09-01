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Царьград

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Эльвира Нургалиева объявила о 3 трлн рублей для Дальнего Востока

Эльвира Нургалиева объявила о 3 трлн рублей для Дальнего Востока

Заместитель министра Эльвира Нургалиева на ВЭФ сообщила, что половина из 3 трлн рублей для мастер-планов дальневосточных городов поступает из внебюджетных источников.

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