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Часть домов в центре Барнаула останутся без горячей воды из-за ремонтных работ

Часть домов в центре Барнаула останутся без горячей воды из-за ремонтных работ

Ограничение подачи ресурса начнется в 10:00, а завершить замену трубопровода планируют к 24:00 16 августа рабочие барнаульского филиала СГК проводят работы по замене 4 метров магистрального трубопровода диаметром 400 мм на проспекте Калинина, 5.

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