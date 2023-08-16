Часть домов в центре Барнаула останутся без горячей воды из-за ремонтных работ

Ограничение подачи ресурса начнется в 10:00, а завершить замену трубопровода планируют к 24:00 16 августа рабочие барнаульского филиала СГК проводят работы по замене 4 метров магистрального трубопровода диаметром 400 мм на проспекте Калинина, 5.