Ландо Норрис: Даже Шумахер не покидал команды на пике успеха

Ландо Норрис: Даже Шумахер не покидал команды на пике успехаОткрытый источникДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис продлил контракт с McLaren до 2030 года и не видит смысла в смене команды, если она способна дать ему шанс побороться за чемпионский титул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым