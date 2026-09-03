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Ландо Норрис: Даже Шумахер не покидал команды на пике успеха

Ландо Норрис: Даже Шумахер не покидал команды на пике успехаОткрытый источникДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис продлил контракт с McLaren до 2030 года и не видит смысла в смене команды, если она способна дать ему шанс побороться за чемпионский титул.

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