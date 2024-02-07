Андрей Ваджра: Европейцы ненавидят укробеженцев. Забавная ситуация

Забавная ситуация постепенно складывается в Европе с укробеженцами. С одной стороны власти европейских стран официально проявляют комплиментарность в отношении укрограждан, оказавшихся на их территориях, а с другой стороны, простые европейцы либо боятся «украинцев», либо их презирают.