Андрей Ваджра: Европейцы ненавидят укробеженцев. Забавная ситуация

Забавная ситуация постепенно складывается в Европе с укробеженцами. С одной стороны власти европейских стран официально проявляют комплиментарность в отношении укрограждан, оказавшихся на их территориях, а с другой стороны, простые европейцы либо боятся «украинцев», либо их презирают.
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