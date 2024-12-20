Приятный сюрприз для рынка: ставка осталась на прежнем уровне

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Центральный банк сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 21 %, несмотря на усиление инфляционного давления и рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, и ослабление рубля.
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