Последний ядерный контрнаступ ВСУ. Направление и дата говорят обо всём

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 683 прочитали Пока западные СМИ одно за другим в той или иной форме говорят о грядущих переговорах между Киевом и Москвой, украинские форсируют информацию о новом осеннем наступлении ВСУ.
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