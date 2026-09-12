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Ларионов после 1:0 с «Сочи»: «СКА смог дотерпеть и успешно пройти сложный отрезок – 5 матчей за 8 дней. Это большая заслуга нашего вратаря»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Сочи» (1:0) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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