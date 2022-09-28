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Блогер Сыма Нань объяснил, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда

Блогер Сыма Нань объяснил, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда

Китайский общественный деятель и публицист Сыма Нань поделился информацией о том, что в Китайской Народной Республике процветает некоторое лобби Киева, которое состоит из ориентированных на Америку людей и «любит много шуметь» на интернет-площадках.

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