Китайский общественный деятель и публицист Сыма Нань поделился информацией о том, что в Китайской Народной Республике процветает некоторое лобби Киева, которое состоит из ориентированных на Америку людей и «любит много шуметь» на интернет-площадках.
Китайский общественный деятель и публицист Сыма Нань поделился информацией о том, что в Китайской Народной Республике процветает некоторое лобби Киева, которое состоит из ориентированных на Америку людей и «любит много шуметь» на интернет-площадках.
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