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Царьград

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Рубль к лету может укрепиться до 80 за доллар, считает Дмитрий Александров

Рубль к лету может укрепиться до 80 за доллар, считает Дмитрий Александров

Дмитрий Александров из "АВИ Кэпитал" прогнозирует укрепление рубля до 80 за доллар к лету, при устранении геополитических разногласий.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Лучше напишите когда за рубль уже 80 долларов будут давать, все предпосылки к этому уже давно есть! А нынешний курс &quot;за уши натянут&quot; в угоду Западу!
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