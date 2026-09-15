Жителей Подмосковья пригласил на конкурс субботников «Чистябрь»

В Московской области проходит экологический конкурс «Чистябрь», организованный центром «Чистая Природа 12-15».
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