Звёздная команда Новоаннинского ЦФК в одном ритме со всей страной примет участие в масштабном старте "Волгоградского Полумарафона ВОЛГАРАН — Забег.
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Звёздная команда Новоаннинского ЦФК в одном ритме со всей страной примет участие в масштабном старте "Волгоградского Полумарафона ВОЛГАРАН — Забег.