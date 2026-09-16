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Регионы России

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Франция выдвинула фильм «Минотавр» Звягинцева на «Оскар»

Франция выдвинула фильм «Минотавр» Звягинцева на «Оскар»

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут Францией на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

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