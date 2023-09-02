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Макс Ферстаппен: «Критики не ценят доминирование. Я знаю, насколько это тяжело»

Гонщик «Ред Булл», выигравший последние девять гонок, поделился мнением о своих критиках. «Они не ценят доминирование и то, что люди выполняют свою работу.

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