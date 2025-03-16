Трамп пока не дал согласия на большую военную операцию против хуситов — NYT

Своего согласия на проведение масштабной военной операции против йеменских хуситов, которая может привести к втягиванию США в конфликт на Ближнем Востоке, пока не дал американский президент Дональд Трамп, 16 марта сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в кругу официальных лиц США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии