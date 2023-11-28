Смолян пригласили к участию в новом сезоне туристического конкурса «Мастера гостеприимства»

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным Смолян пригласили к участию в четвертом сезоне туристического конкурса «Мастера гостеприимства».
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