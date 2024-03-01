Ближний Восток и Украина: об удобных войнах Америки

Администрация президента США Джон Байдена дала Израилю время до середины марта, чтобы тот подписал письмо, которое даёт гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и разрешает доставку гуманитарной помощи в Газу, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.
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