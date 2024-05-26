Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, заявил, что в случае победы на выборах одной из его первоочередных задач будет прекращение украинского конфликта, а также предотвращение «третьей мировой войны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии