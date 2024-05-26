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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, заявил, что в случае победы на выборах одной из его первоочередных задач будет прекращение украинского конфликта, а также предотвращение «третьей мировой войны».

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