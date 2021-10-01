Россия не вмещается в шляпу, господа

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия не вмещается в шляпу, господа В Европе растёт страх и ненависть к России. Такая уж доля непонимания нас европейцами. Не стоит упрекать их в злом умысле.Вернуться к статье189НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила АнисинаБорис Волгин,прекрасная глубокая статья,спасибо))анатолий ориничевЕще бы кто-то подсказал, а как сделать так, как написано в статье, как уничтожить эту опаскудевшую либерду? Только через ее действия, мозги наших людей поддаются западному влиянию.Johann H246fnerСКСергей Кне... Реально Россия многое из Европы переняла, и надо перенимать. Вот Академия наук была учреждена Петром, по аналогии с Европейской. И это плохо получалось - ибо быстро неграмотные графские сынки заполонили Академию, купили места. Престижно ведь. Но периодически Академия как-то очищалась. И много что Россия перенимала. И надо перенимать. И все друг у друга перенимают им нужное. Но однако шарахает Россию в крайности. То в полную самобытность , когда готовы в лаптях ходить (ибо обувь делать не умеем и ищем себе оправдание?), то в раболепие перед Западом. Последнее не менее глупо и очень мерзко, хотя бы по отношению к своему населению. Вот как-то найти золотую середину надо... И, да. Больше думать об интересах страны, своего населения в первую очередь. Вот как они исходят из интересов своего населения. И меньше думать о вливании в Запад, или о выливании из него... Глупые идеи обе.Анатолий ЛановойТы в берцах не ходил, поэтому толк в обуви не понимаешь.Вячеслав 5Главное не потерять свой народ-он уникален и не подаётся на любую провокацию.потому и покорить эту страну невозможно господа утописты.СКСергей КУникальность двоякая штука. Афганистан тоже покорить никто не может. Но при этом жизнь там ужасная, и население чуть не дикое. Дремучий заповедник. И в России такое тоже есть. Все или многое через жопу. И это недостаток - хвалиться тут нечем. Но и в хорошем смысле уникальность у России тоже есть. Люди от себя уйти не могут. Какие они есть в данный момент, такие и есть. Это не просто так. Это обусловлено опытом предыдущих поколений. Поэтому примитивные резкие преобразования только вред приносят. Умно и постепенно надо делать. Менталитет народа изменяется очень медленно.Анатолий ЛановойПеречисли все то, что через жопу. Тебя сделали через жопу, продолжи список.СКСергей КПерчислять задолбаюсь. Но начну с тебя.Гарибян Сусанна (Гарибян)А кто шарахается то? Вы, господа умники и либералы, а народ стоит на своём, пусть даже и в лаптях. В них ногам удобнее и уютнее и ноги не болят. Попробуйте на досуге. И не принижайте наш народ сказками о том, что мы что-то брали у Европы. У нас была своя письменность ещё когда Европе она и не снилась. Анна Ярославна своего супруга короля Франции учила уму разуму и гигиене. Европа смеялась над нашим обычаем мыться в банях с вениками, а они были у нас ещё тогда, когда они вовсе не мылись и туалетов не знали. В Лондоне и Париже до сих пор вонища в присутственных местах. На Петра ссылаетесь, что повернул нас лицом к Европе, молодец был государь, только флот строили наши русские мужики- поморы, которые испокон веку ходили по морям и океанам. Да в крепостной России некому было учить молодёжь в университетах, и пригласили иноземцев, которые переврали нашу историю. А открытия делал наш Ломоносов и его ученики. Мы дураки лишь в том, что не умеем беречь свои таланты, утекают из страны мозги. И куда ни кинь русский след в науке, культуре, экономике, формировании цивилизации. Вспомните про этрусков, которые положили начало Риму. Мы особенный народ, хранимый Богом и Божьей матерью. Оттого и спрос с нас велик. Европе давно пора понять, будет развиваться Россия, и у неё всё будет нормально. А мы должны помнить, что наше достояние это хранимая Богом земля России, наши обычаи и традиции. Хранить их и жить по заветам предков.СКСергей КУниверситеты - это вообще не российское изобретение. Европа. Кажется, в Пруссии первый университет появился. Или один из первых. Крепостных даже обычной грамоте часто не учили. Много ученых России - из Европы прибыло. Великий русский математик Эйлер - в Швейцарии был закуплен в возрасте 22 года. Бернулли его приобрести - заманить посоветовал. Который сам не русский, но по приглашению царскому осел в России. Про то, что русский народ особый - конечно соглашусь. И что его надо беречь - тем более. Европе ничего понимать не надо. Они о себе думают, и молодцы Вот и в России о себе нужно думать. Вот этого у нас в России нет, или не хватает. Эгоизма.Эдгард Татурян!!!!!!!!bianka БелаяСпасибо, вы так хорошо сказали, так всё по полочкам разложили.😊СКСергей КЯ добавлю однако. Реально Россия сильно отличилась в 20 веке, во времена СССР. Может в каком-то смысле и выиграла 20 век. Несмотря на печальный конец СССР. Огромное развитие совершила и впервые, может быть, за всю свою историю вышла в лидеры по многим направлениям. А вот до этого супротив, скажем Ньютона, нам некого было поставить. Но Россия и многое позаимствовала, и в этом нет ничего зазорного. Мир - большой особенно по населению. По мирку пошаришь - и найдешь чему можно поучиться.Valdemaras OrlauskasЧто может противопоставить народ России против дури правителей? Подобные агитационные заметки нужно заставлять читать нынешним и будущим чиновникам и правителям, чтобы вновь не скатываться в эпоху лизоблюдства перед Западом, как не раз бывало в истории России.Лариса АбросимоваНе читать, а приобрести уверенность в себе У нас чудная и красивая страна, у нас прекрасные люди за редким исключением.Все остальное исправим. все в наших руках. Даже правителей поставим нужных, а не разевающих рты на чужеземные лживые ценности. Только -то и надо работать и служить родному дому, а не забугорному дяде.Aleksandr_IzraelisМир братиям, сёстрам и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа! Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа! Какая польза человеку без Бога и Господа, если он приобретёт вес мир, а Душе своей повредит и у него вся жизнь напрасна в нашем миру! Бог крестил Русь и я думаю не напрасно, и мы люди должны оправдать, и не быть двухличными, а служить только Христу и быть примером для всех людей всего мира. Аминь!EEugene69072Спасибо, Автор, за умную статью.Комментировать
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