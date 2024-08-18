Неназначение Люси Касте премьер-министром создало угрозу импичмента Макрона

Неназначение кандидата нового народного фронта (NFP) премьер-министром Франции может стать основанием для начала процедуры импичмента президента Франции Эммануэля Макрона, заявили представители партии «Непокоренная Франция» (LFI), 18 августа пишет французская газета Sud Ouest.
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