Киевская сторона не сможет завладеть Крымом и одержать победу в текущем конфликте. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступил член американской Палаты представителей Томас Мэсси.
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