Медвежий угол

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Чехия настроена налаживать отношения с РФ и собирает круглый стол. Россия отвечает запретом на ввоз кормов

Чехия настроена налаживать отношения с РФ и собирает круглый стол. Россия отвечает запретом на ввоз кормов

Кошкин   Взято на 360tv.ru   Отгремели раскаты от взрывов на складах в чешской Врбетице.

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абрам вербин
Знаюю двух нормальных чехов: писатель Ярослав Гашек и политик Александр Дубчек. Может ещё президент Земан. Многие остальные - быдло.
Александр
Молодец поддерживаю
абрам вербин
:)
Валентин Воробьев
Юлиуса Фучика забыл
абрам вербин
Точно! Благодарю! :)
Даня Московский
Абсолютно поддерживаю запрет на воз кормов. Россия наладит своё производство.
Алексей Васильев
Конева на место, виновных на нары лет на 10, официальные извинения по поводу всего этого скотства. После этого можно о чем-то и подумать.
Владимир Петросов
Полностью одобряю. Теперь уже не просто на место, а на золотой пьедестал. А далее по тексту.
Владимир Сиденко
Россия не забыла и белочехов и в составе гитлеровского вермахта против СССР.
Андрей
Никаких таких друзей, которые меняют свою позицию легко и идущих на поводу у США России не нужно, хотя-бы на ближайшее десятилетие, а там видно будет, чехи вспомнили про взрывы через 7 лет, вот и Россия должна выдержать этот срок, а потом разговаривать!!!
Александр Денисов
Ну, п*здец мясомолочной продукции! Вернее мясо у нас в стране будет, но сильно дороже.
Даня Московский
У вас в стране -это в какой?
Даня Московский
Ты не переживай, Россия наладит поставки на твою родину мяса и молока!!
Николай
А в какую его надо выслать!
Александр Кокарев
Ни в коем случае не прощать предательства. Покончить раз и навсегда с великодушием. Это наше проклятье!!!
Дмитрий Алексеевич
Включили чехов в список враждебных стран, а круглые сутки по ящику идет реклама чешского пива. Запретить ввоз и изготовление в России чешского пива - вот это будет ХОРОШЕЧНО!
Людмила Боченкова
хватит всех прощать!!уже допрощались!!!толку от прощения нет и быстро забывается!и никакой благодарности!!!!!!!!
Сергей Тычкин
Да они же нас , русских, по - прежнему считают "унерменшами". Что вы думаете что - то изменилось в их сознании со времен фашисткого нашествия! У них в мозгах на поколения заложена враждебность к России!
Алексей Сафронов
Судя по хамству и результатам их испражнениям на Россию, совсем недостаточно!
Александр
Так им, так им! Да еще догнать и добавить, кнедликам хреновым. Маркс пролетариев призывал объединяться, а услышали его буржуи. А эти пролетарии приходили к нам толпами только убивать, издеваться и грабить. А уж про славянских братушек и говорить нечего. Японцы и те порядочней. Так что стоять надо под своими хоругвиями и никого под их сенью не привечать и не обласкивать. Пока ласкаем, нам карманы обчищают.
Валентин Воробьев
Пока не восстановят памятник маршалу Коневу и не извинятся, тьфу на них, швейки лживые!
Владислав Одинцов
Верните Конева и просите у нас прощение, а мы ещё подумаем, как бы не было повтора необоснованного наезда на РОССИЮ..
Алексей Каширин
Чехи нам не нужны, нам и без них хорошо
Евгений
Большого толка от общения с Чехией вообще никогда не существовало. Ну и тем более, когда страна ведет себя так неадекватно и агрессивно, обязательно нужно дать побыть в статусе недружественного государства со всеми вытекающими ништяками. Для снятия этого "почетного" звания теперь нужно очень многое сделать. Именно сделать, а не говорить о дружбе и прочей чепухе. И все шаги они очень хорошо знают, начиная с памятника Коневу и дальше по списку. А он длинный. И пока не будет извинений и опровержений касательно последнего инцидента, официально и на высшем уровне с освещением в прессе ни о какой дружбе речи быть не может. Про Чехию нужно забыть, как будто ее и не было, умерла, так умерла. Сама так захотела...
Sergey Matsyuk
Что значит настроена налаживать отношения? Что за кипишь в клоповнике? Хочу... не хочу... Без справки из Вашингтона пусть даже на улицу не выходят. А тепер серьёзно! Вот и настало время всё им припомнить. И за чьи деньги себе довоенную промышленность построили, и как дрались после падения Берлина, и как глумились над советскими в 1968-м (за это вообще прощения быть не может), и про долги и за многое и многое.
Евгений Евстифеев
Ну вот все корма везли из других стран в Россию,а где же наше хваленое зерно с рекордными урожаями?Все это в прошлом утерянное после распада СССР ,когда сами себя во всем обеспечивали

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