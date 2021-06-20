Чехия настроена налаживать отношения с РФ и собирает круглый стол. Россия отвечает запретом на ввоз кормов

Медвежий уголПолитикаЧехия настроена налаживать отношения с РФ и собирает круглый стол. Россия отвечает запретом на ввоз кормов Кошкин Взято на 360tv.ru Отгремели раскаты от взрывов на складах в чешской Врбетице.Вернуться к статье2613НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинЗнаюю двух нормальных чехов: писатель Ярослав Гашек и политик Александр Дубчек. Может ещё президент Земан. Многие остальные - быдло.АлександрМолодец поддерживаюабрам вербин:)Валентин ВоробьевЮлиуса Фучика забылабрам вербинТочно! Благодарю! :)Даня МосковскийАбсолютно поддерживаю запрет на воз кормов. Россия наладит своё производство.Алексей ВасильевКонева на место, виновных на нары лет на 10, официальные извинения по поводу всего этого скотства. После этого можно о чем-то и подумать.Владимир ПетросовПолностью одобряю. Теперь уже не просто на место, а на золотой пьедестал. А далее по тексту.Владимир СиденкоРоссия не забыла и белочехов и в составе гитлеровского вермахта против СССР.АндрейНикаких таких друзей, которые меняют свою позицию легко и идущих на поводу у США России не нужно, хотя-бы на ближайшее десятилетие, а там видно будет, чехи вспомнили про взрывы через 7 лет, вот и Россия должна выдержать этот срок, а потом разговаривать!!!Александр ДенисовНу, п*здец мясомолочной продукции! Вернее мясо у нас в стране будет, но сильно дороже.Даня МосковскийУ вас в стране -это в какой?Даня МосковскийТы не переживай, Россия наладит поставки на твою родину мяса и молока!!ННиколайА в какую его надо выслать!Александр КокаревНи в коем случае не прощать предательства. Покончить раз и навсегда с великодушием. Это наше проклятье!!!Дмитрий АлексеевичВключили чехов в список враждебных стран, а круглые сутки по ящику идет реклама чешского пива. Запретить ввоз и изготовление в России чешского пива - вот это будет ХОРОШЕЧНО!ЛБЛюдмила Боченковахватит всех прощать!!уже допрощались!!!толку от прощения нет и быстро забывается!и никакой благодарности!!!!!!!!Сергей ТычкинДа они же нас , русских, по - прежнему считают "унерменшами". Что вы думаете что - то изменилось в их сознании со времен фашисткого нашествия! У них в мозгах на поколения заложена враждебность к России!Алексей СафроновСудя по хамству и результатам их испражнениям на Россию, совсем недостаточно!ААлександрТак им, так им! Да еще догнать и добавить, кнедликам хреновым. Маркс пролетариев призывал объединяться, а услышали его буржуи. А эти пролетарии приходили к нам толпами только убивать, издеваться и грабить. А уж про славянских братушек и говорить нечего. Японцы и те порядочней. Так что стоять надо под своими хоругвиями и никого под их сенью не привечать и не обласкивать. Пока ласкаем, нам карманы обчищают.Валентин ВоробьевПока не восстановят памятник маршалу Коневу и не извинятся, тьфу на них, швейки лживые!Владислав ОдинцовВерните Конева и просите у нас прощение, а мы ещё подумаем, как бы не было повтора необоснованного наезда на РОССИЮ..Алексей КаширинЧехи нам не нужны, нам и без них хорошоЕвгенийБольшого толка от общения с Чехией вообще никогда не существовало. Ну и тем более, когда страна ведет себя так неадекватно и агрессивно, обязательно нужно дать побыть в статусе недружественного государства со всеми вытекающими ништяками. Для снятия этого "почетного" звания теперь нужно очень многое сделать. Именно сделать, а не говорить о дружбе и прочей чепухе. И все шаги они очень хорошо знают, начиная с памятника Коневу и дальше по списку. А он длинный. И пока не будет извинений и опровержений касательно последнего инцидента, официально и на высшем уровне с освещением в прессе ни о какой дружбе речи быть не может. Про Чехию нужно забыть, как будто ее и не было, умерла, так умерла. Сама так захотела...Sergey MatsyukЧто значит настроена налаживать отношения? Что за кипишь в клоповнике? Хочу... не хочу... Без справки из Вашингтона пусть даже на улицу не выходят. А тепер серьёзно! Вот и настало время всё им припомнить. И за чьи деньги себе довоенную промышленность построили, и как дрались после падения Берлина, и как глумились над советскими в 1968-м (за это вообще прощения быть не может), и про долги и за многое и многое.Евгений ЕвстифеевНу вот все корма везли из других стран в Россию,а где же наше хваленое зерно с рекордными урожаями?Все это в прошлом утерянное после распада СССР ,когда сами себя во всем обеспечивалиКомментировать
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