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Царьград

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Спасли штурмовиков. Русские операторы "убили" украинский БПЛА-разведчик над Троицким. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Спасли штурмовиков. Русские операторы "убили" украинский БПЛА-разведчик над Троицким. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинский беспилотник-разведчик изучал боевые позиции русской армии, но вовремя подоспел БПЛА русской армии и одолел беспилотный аппарат противника.

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