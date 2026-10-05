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В Чехии из-за мышиных фекалий и грязи закрыли супермаркет, магазины и заведение быстрого питания

В Чехии из-за мышиных фекалий и грязи закрыли супермаркет, магазины и заведение быстрого питания

Мышиный помёт, следы грызунов, насекомые, грязь на полу и заброшенные помещения. Из-за таких нарушений чешская продовольственная инспекция за последние недели временно закрывала несколько магазинов и заведений питания в разных регионах страны.

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