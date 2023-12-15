Лантратова предложила ввести «родительскую зарплату» для неработающих матерей

Депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова прокомментировала в интервью с RT возможное решение проблемы с абортами, которое предложил глава государства Владимир Путин в рамках прямой линии 14 декабря.
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