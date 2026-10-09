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Царьград

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Что будет, если не пригнуть малину на зиму: советы по уходу

Что будет, если не пригнуть малину на зиму: советы по уходу

От того, как была подготовлена малина к зиме, зависит урожай в следующем дачном сезоне.Главная цель осенних работ – это вовсе не защита от морозов (здоровые кусты хорошо переносят суровые холода), а создание оптимальных условий для плодоношения летом.

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