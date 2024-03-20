РИАМО - 20 мар. Руководитель организации «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французские войска нужны Владимиру Зеленскому для усмирения оппозиции на Украине, цитируют слова политика РИА Новости.
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