💬 Как в Симферополе готовятся к юбилею святителя Луки Крымского Краевед, экскурсовод, лауреат республиканской госпремии за книгу «Привет из Симферополя» Иван Коваленко в эфире «Радио Крым» отметил, что к созданию духовно-культурного центра святителя Луки давно нужно было прийти — в том числе к возвращению исторических названий улиц: Большевистская раньше называлась Троицкой, а Одесская — Греческой, потому что там была греческая церковь.